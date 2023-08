WGN Radio’s Steve Bertrand led listeners on a 10-day group trip to Amsterdam, Bruges, and Brussels.

Highlights included a visit to the Van Gogh Museum in Amsterdam and a canal cruise, trips to the Dutch fishing villages of Marken and Volendam, Delft and its famous blue and white pottery, The Hague, the 12th century Gravensteen Castle, and walking tours of Bruges, Ghent and Brussels in Belgium.

Take a look at the trip in these photos provided by Steve Bertrand.

Steve Bertrand, wife Sharon and fellow travelers (S. Bertrand/WGN Radio)

Group photo (S. Bertrand/WGN Radio)

Touring Amsterdam (S. Bertrand/WGN Radio)

Iconic Amsterdam view: The canal and a bicycle. (S. Bertrand/WGN Radio)

Gouda (S. Bertrand/WGN Radio)

Bicycle parking (S. Bertrand/WGN Radio)

Windmills (S. Bertrand/WGN Radio)

In Delft (S. Bertrand/WGN Radio)

Tasty looking snacks (S. Bertrand/WGN Radio)

Stroopwafel tasting time (S. Bertrand/WGN Radio)

WGN Radio’s Marlene Wells tastes a fresh Stroopwafel in Gouda (S. Bertrand/WGN Radio)

Time for a rest (S. Bertrand/WGN Radio)

Seeing the sights (S. Bertrand/WGN Radio)

Fries – or frites? (S. Bertrand/ WGN Radio)

So much to see (S. Bertrand/WGN Radio)

Waffles (S. Bertrand/WGN Radio)

Cheers to another great trip! (S. Bertrand/WGN Radio)