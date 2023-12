WGN Radio’s Dave Schwan talks with Leila Schmidt, manager for the Christkindlmarket site at Gallagher Way in Wrigleyville, about the annual Chicago holiday event, its origins, and what’s new this year.

Christkindlmarket at Daley Plaza (Dave Schwan / WGN Radio)

Christkindlmarket at Gallagher Way in Wrigleyville (Dave Schwan / WGN Radio)

