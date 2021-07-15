Johnson & Johnson recalls NEUTROGENA and AVEENO sunscreen due to presence of low levels of benzene

The FDA has released the following:
Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI) is voluntarily recalling all lots of five NEUTROGENA® and AVEENO® aerosol sunscreen product lines to the consumer level. Internal testing identified low levels of benzene in some samples of the products. Consumers should stop using the affected products and follow the instructions set forth below.
The only sunscreen products impacted are aerosol products, specifically:
- NEUTROGENA® Beach Defense® aerosol sunscreen,
- NEUTROGENA® Cool Dry Sport aerosol sunscreen,
- NEUTROGENA® Invisible Daily™ defense aerosol sunscreen,
- NEUTROGENA® Ultra Sheer® aerosol sunscreen, and
- AVEENO® Protect + Refresh aerosol sunscreen.
Product images and lot information is available on www.Neutrogena.com and www.Aveeno.com.
Benzene is classified as a human carcinogen, a substance that could potentially cause cancer depending on the level and extent of exposure. Benzene is ubiquitous in the environment. Humans around the world have daily exposures indoors and outdoors from multiple sources. Benzene can be absorbed, to varying degrees, by inhalation, through the skin, and orally. Based on exposure modeling and the Environmental Protection Agency’s (EPA) framework, daily exposure to benzene in these aerosol sunscreen products at the levels detected in our testing would not be expected to cause adverse health consequences. Out of an abundance of caution, we are recalling all lots of these specific aerosol sunscreen products.
While benzene is not an ingredient in any of our sunscreen products, it was detected in some samples of the impacted aerosol sunscreen finished products. We are investigating the cause of this issue, which is limited to certain aerosol sunscreen products.
Sunscreen use is critical to public health. Melanoma incidences continue to increase worldwide, and the majority of cases are caused by excessive sun exposure. It is important that people everywhere continue to take appropriate sun protection measures, including the continued use of alternative sunscreen.
The recalled sunscreen products are packaged in aerosol cans. The products were distributed nationwide through a variety of retail channels.
Consumers should stop using these specific products and appropriately discard them. Consumers may contact the JJCI Consumer Care Center 24/7 with questions or to request a refund by calling 1-800-458-1673. Consumers should contact their physician or healthcare provider if they have any questions, concerns or have experienced any problems related to using these aerosol sunscreen products. JJCI is also notifying its distributors and retailers by letter and is arranging for returns of all recalled products.
Adverse reactions or quality problems experienced with the use of this product may be reported to the FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting program either online, by regular mail or by fax.
- Complete and submit the report Online
- Regular Mail or Fax: Download form or call 1- 800-332-1088 to request a reporting form, then complete and return to the address on the pre-addressed form, or submit by fax to 1-800-FDA-0178
This recall is being conducted with the knowledge of the U.S. Food and Drug Administration.
AVEENO®
|Product Name
|Lot #
|Expiration
|AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z
|20420E01
|2022 06
|AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z
|36420E01
|2022 11
|AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z
|04321E01
|2023 01
|AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z
|06221E02
|2023 01
|AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z
|06221E01
|2023 01
|AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z
|06121E01
|2023 01
|AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z
|14621E01
|2023 04
|AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z
|14721E01
|2023 04
NEUTROGENA®
|Product Name
|Lot #
|Expiration
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|17219E01
|2021 05
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|33819E02
|2021 11
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|01320E02
|2021 12
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|01320E01
|2021 12
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|01320E01R
|2022 12
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|01320E02R
|2022 12
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|17219E01R
|2022 05
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|33819E02R
|2022 11
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|30320E01
|2023 09
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z
|32420E01
|2023 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|16519E01
|2021 05
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|27319E02
|2021 08
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|27419E02
|2021 08
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|30219E05
|2021 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|31019E07
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|30919E07
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|30919E06
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|31019E08
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|36119E11
|2021 11
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|01420E03
|2021 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|01420E02
|2021 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|01520E05
|2021 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|01520E04
|2021 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|04520E06
|2022 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|04820E06
|2022 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|22420E07
|2023 07
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|22320E07
|2023 07
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|25320E08
|2023 08
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|25420E09
|2023 08
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|28720E10
|2022 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
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|2023 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|28720E11
|2022 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|28820E11
|2022 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|28920E12
|2022 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|28820E12
|2023 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|31620E16
|2023 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|31720E17
|2023 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|31620E17
|2023 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|33520E18
|2023 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|33620E18
|2023 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|07621E01
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|07521E01
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|10721E01
|2024 03
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|10921E01
|2024 03
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|11021E02
|2024 03
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|10921E02
|2024 03
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|11121E04
|2024 03
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|11021E03
|2024 03
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|11121E03
|2024 03
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|11221E05
|2024 03
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z
|11121E05
|2024 03
|NTG COOL DRY SPORT SPF 30 5 OZ SPRAY
|22518F25
|2021 07
|NTG COOL DRY SPORT SPF 30 5 OZ SPRAY
|29418F66
|2021 09
|NTG COOL DRY SPORT SPF 30 5 OZ SPRAY
|11619F54
|2022 03
|NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY
|22118F78
|2021 07
|NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY
|22218F74
|2021 07
|NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY
|22318F79
|2021 07
|NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY
|29018F35
|2021 09
|NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY
|29118F51
|2021 09
|NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY
|07119F87
|2022 02
|NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY
|10119F72
|2022 03
|NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY
|15619F25
|2022 05
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|29419E01
|2021 09
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|29119E01
|2021 09
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|00320E01
|2021 11
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|00420E01
|2021 12
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|26620E02
|2022 08
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|00320E01R
|2022 11
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|29419E01R
|2022 09
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|06421E01
|2024 02
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z
|06321E01
|2024 02
|NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY
|22018F21
|2021 07
|NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY
|28318F83
|2021 09
|NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY
|28418F86
|2021 09
|NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY
|28518F89
|2021 09
|NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY
|10119F69
|2022 03
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z
|26019E01
|2022 08
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z
|25919E01
|2022 08
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z
|33719E01
|2022 10
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z
|33819E01
|2022 10
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z
|00820E01
|2022 12
|NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z
|00920E01
|2022 12
|NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z
|23220E01
|2023 07
|NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z
|23120E01
|2023 07
|NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z
|34220E01
|2023 11
|NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z
|33920E01
|2023 11
|NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z
|01121E01
|2023 12
|NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z
|01221E01
|2023 12
|NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z
|11921E01
|2024 03
|NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z
|11821E01
|2024 03
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|15818F71
|2021 05
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|15918F71
|2021 05
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|16118F09
|2021 05
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|16118F71
|2021 05
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|16218F09
|2021 05
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|26518F70
|2021 08
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|26618F81
|2021 08
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|33918F29
|2021 11
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|34018F17
|2021 11
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|34218F57
|2021 11
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|04519F75
|2022 01
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|04519F60
|2022 01
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|04619F06
|2022 01
|NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY
|09319F09
|2022 03
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|28219E02
|2021 09
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|33919E05
|2021 11
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|00720E01
|2021 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|00620E01
|2021 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|00720E02
|2021 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|00820E02
|2021 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|02320E04
|2021 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|02420E05
|2021 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|02720E06
|2021 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|04920E09
|2022 01
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|26720E11
|2022 08
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|28920E12
|2022 09
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|33620E13
|2022 10
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|33720E14
|2022 10
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|33820E14
|2022 11
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|33920E15
|2022 11
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|01821E01
|2022 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|01921E01
|2022 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|04821E02
|2023 01
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|05421E03
|2023 01
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|05321E03
|2023 01
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|09021E04
|2023 02
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|09121E04
|2023 02
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|09721E05
|2023 03
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|09621E05
|2023 03
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|12021E06
|2023 03
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z
|11921E06
|2023 03
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|21018F82
|2021 06
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|24118F73
|2021 07
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|26318F87
|2021 08
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|26418F90
|2021 08
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|33418F13
|2021 10
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|04419F81
|2022 01
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|09219F85
|2022 03
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|09319F30
|2022 03
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|15719F83
|2022 05
|NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY
|15819F18
|2022 05
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|29119E03
|2021 09
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|29019E03
|2021 09
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|35319E06
|2021 11
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|02820E01
|2021 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|26720E03
|2022 08
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|26820E03
|2022 08
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|29420E05
|2022 09
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|29320E05
|2022 09
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|31720E06
|2022 10
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|31620E06
|2022 10
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|34320E10
|2022 11
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|34420E10
|2022 11
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|01921E02
|2022 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|02021E02
|2022 12
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|04121E03
|2023 01
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|04021E03
|2023 01
|NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z
|09521E04
|2023 03
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|15618F88
|2021 05
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|15718F88
|2021 05
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|21918F85
|2021 07
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|23918F82
|2021 07
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|24018F85
|2021 07
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|26118F82
|2021 08
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|26218F83
|2021 08
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|26318F86
|2021 08
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|32318F63
|2021 10
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|03819F87
|2021 11
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|03819F91
|2022 01
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|03919F92
|2022 01
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|04019F90
|2022 01
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|08219F94
|2022 02
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|08519F97
|2022 02
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|08719F30
|2022 02
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|09119F33
|2022 02
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|12819F77
|2022 04
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|12919F83
|2022 04
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|13019F84
|2022 04
|NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY
|13319F61
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|2022 08
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|2022 09
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|2022 09
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|2022 09
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|2022 11
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
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|2022 11
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|2022 12
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|2022 12
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|2023 01
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|03620E11R
|2023 01
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|2023 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|03620E13R
|2023 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
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|2023 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|03720E15R
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|2023 01
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|2023 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
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|2023 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|01321E01
|2023 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
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|2023 12
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|2023 12
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|2023 12
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|2023 12
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|2023 12
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|02821E11
|2023 12
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|2023 12
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|2023 12
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|2023 12
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|2024 01
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|03321E01
|2024 01
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|2024 01
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|2024 01
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|05021E06
|2024 01
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|2024 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
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|2024 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
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|2024 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|05721E13
|2024 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|06021E13
|2024 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
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|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|06721E02
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|06821E03
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|06921E05
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|06921E06
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|06921E04
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
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|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07021E07
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07021E08
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07121E10
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07121E09
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07421E11
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07121E11
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07421E12
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07421E13
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|07521E13
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|08121E14
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|08221E14
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|08221E15
|2024 02
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z
|08321E15
|2024 02
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|12120E10
|2022 03
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|12220E10
|2022 03
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|26520E13
|2022 09
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|29420E14
|2023 09
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|29520E14
|2023 09
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|31820E15
|2023 10
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|10321E01
|2024 03
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|15221E01
|2024 05
|NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK
|15321E01
|2024 05
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|1798E01
|2020 05
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3058E03
|2020 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3068E03
|2020 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3198E01
|2020 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3208E01
|2020 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3318E04
|2020 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3328E05
|2020 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3318E05
|2020 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3348E06
|2020 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|3338E06
|2020 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|0059E02
|2020 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|0189E03
|2020 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|0609E02
|2021 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|0609E03
|2021 01
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|1519E01
|2021 04
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|1509E01
|2021 04
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ
|1899E01
|2021 06
|NTG BEACH DEFENSE SPRAY SPF 30 6.5OZ USA
|00619F09
|2021 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|16619E01
|2021 05
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|27419E03
|2021 08
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|27519E04
|2021 08
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|35419E09
|2021 11
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|36019E10
|2021 11
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|00320E01
|2021 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|00620E01
|2021 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|36019E10R
|2022 11
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|00620E01R
|2022 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|16619E01R
|2022 05
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|29020E13
|2023 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|28920E13
|2023 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|35419E09R
|2022 11
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|30120E14
|2022 09
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|31520E15
|2023 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|33720E19
|2023 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|33820E20
|2023 11
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|00521E01
|2023 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|00621E02
|2023 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|02221E04
|2023 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|02221E03
|2023 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z
|02121E03
|2023 12
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|1918E01
|2021 06
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|1928E01
|2021 06
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|2158E01
|2021 07
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|2148E01
|2021 07
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3188E02
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3178E02
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3178E01
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3188E03
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3198E05
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3188E04
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3198E04
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3248E06
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3248E07
|2021 10
|NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ
|3258E08
|2021 10
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Cautions Concerning Forward-Looking Statements
This press release contains “forward-looking statements” as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the voluntary recall of specific NEUTROGENA® and AVEENO® aerosol sunscreen products. The reader is cautioned not to rely on these forward-looking statements. These statements are based on current expectations of future events. If underlying assumptions prove inaccurate or known or unknown risks or uncertainties materialize, actual results could vary materially from the expectations and projections of Johnson & Johnson Consumer Inc. and/or Johnson & Johnson. Risks and uncertainties include, but are not limited to: product efficacy or safety concerns resulting in product recalls or regulatory action; significant adverse litigation or government action, including related to product liability claims; uncertainty of commercial success for new and existing products; the ability of the company to successfully execute strategic plans; manufacturing difficulties or delays, internally or within the supply chain; changes to applicable laws and regulations; changes in behavior and spending patterns of purchasers of health care products and services; and increased scrutiny of the health care industry by government agencies. A further list and descriptions of these risks, uncertainties and other factors can be found in Johnson & Johnson’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended January 3, 2021, including in the sections captioned “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” and “Item 1A. Risk Factors,” and in the company’s most recently filed Quarterly Report on Form 10-Q, and the company’s subsequent filings with the Securities and Exchange Commission. Copies of these filings are available online at www.sec.gov, www.jnj.comExternal Link Disclaimer or on request from Johnson & Johnson. Neither Johnson & Johnson Consumer Inc. nor Johnson & Johnson undertakes to update any forward-looking statement as a result of new information or future events or developments. The Company expressly disclaims all liability in respect to actions taken or not taken based on any or all the contents of this press release.