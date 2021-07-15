Johnson & Johnson recalls NEUTROGENA and AVEENO sunscreen due to presence of low levels of benzene

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NEUTROGENA® and AVEENO® aerosol sunscreen products (Johnson & Johnson Consumer Health image)

The FDA has released the following:

Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI) is voluntarily recalling all lots of five NEUTROGENA® and AVEENO® aerosol sunscreen product lines to the consumer level. Internal testing identified low levels of benzene in some samples of the products. Consumers should stop using the affected products and follow the instructions set forth below.

The only sunscreen products impacted are aerosol products, specifically:

  • NEUTROGENA® Beach Defense® aerosol sunscreen,
  • NEUTROGENA® Cool Dry Sport aerosol sunscreen,
  • NEUTROGENA® Invisible Daily™ defense aerosol sunscreen,
  • NEUTROGENA® Ultra Sheer® aerosol sunscreen, and
  • AVEENO® Protect + Refresh aerosol sunscreen.

Product images and lot information is available on www.Neutrogena.com and www.Aveeno.com.

Benzene is classified as a human carcinogen, a substance that could potentially cause cancer depending on the level and extent of exposure. Benzene is ubiquitous in the environment. Humans around the world have daily exposures indoors and outdoors from multiple sources. Benzene can be absorbed, to varying degrees, by inhalation, through the skin, and orally. Based on exposure modeling and the Environmental Protection Agency’s (EPA) framework, daily exposure to benzene in these aerosol sunscreen products at the levels detected in our testing would not be expected to cause adverse health consequences. Out of an abundance of caution, we are recalling all lots of these specific aerosol sunscreen products.

While benzene is not an ingredient in any of our sunscreen products, it was detected in some samples of the impacted aerosol sunscreen finished products. We are investigating the cause of this issue, which is limited to certain aerosol sunscreen products.

Sunscreen use is critical to public health. Melanoma incidences continue to increase worldwide, and the majority of cases are caused by excessive sun exposure. It is important that people everywhere continue to take appropriate sun protection measures, including the continued use of alternative sunscreen.

The recalled sunscreen products are packaged in aerosol cans. The products were distributed nationwide through a variety of retail channels.

Consumers should stop using these specific products and appropriately discard them. Consumers may contact the JJCI Consumer Care Center 24/7 with questions or to request a refund by calling 1-800-458-1673. Consumers should contact their physician or healthcare provider if they have any questions, concerns or have experienced any problems related to using these aerosol sunscreen products. JJCI is also notifying its distributors and retailers by letter and is arranging for returns of all recalled products.

Adverse reactions or quality problems experienced with the use of this product may be reported to the FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting program either online, by regular mail or by fax.

  • Complete and submit the report Online
  • Regular Mail or Fax: Download form or call 1- 800-332-1088 to request a reporting form, then complete and return to the address on the pre-addressed form, or submit by fax to 1-800-FDA-0178

This recall is being conducted with the knowledge of the U.S. Food and Drug Administration.

AVEENO®

Product NameLot # Expiration
AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z20420E012022 06
AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z36420E012022 11
AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z04321E012023 01
AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z06221E022023 01
AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z06221E012023 01
AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z06121E012023 01
AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z14621E012023 04
AVEENO P+R SUNSCREEN SPF60 BODY SPRAY 5Z14721E012023 04

NEUTROGENA®

Product NameLot # Expiration 
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z17219E012021 05
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z33819E022021 11
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z01320E022021 12
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z01320E012021 12
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z01320E01R2022 12
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z01320E02R2022 12
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z17219E01R2022 05
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z33819E02R2022 11
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z30320E012023 09
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF30 8.0Z32420E012023 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z16519E012021 05
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z27319E022021 08
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z27419E022021 08
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z30219E052021 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z31019E072021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z30919E072021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z30919E062021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z31019E082021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z36119E112021 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z01420E032021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z01420E022021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z01520E052021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z01520E042021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z04520E062022 01
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z04820E062022 01
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z22420E072023 07
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z22320E072023 07
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z25320E082023 08
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z25420E092023 08
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z28720E102022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z28620E102023 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z28720E112022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z28820E112022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z28920E122022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z28820E122023 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z31620E162023 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z31720E172023 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z31620E172023 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z33520E182023 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z33620E182023 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z07621E012024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z07521E012024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z10721E012024 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z10921E012024 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z11021E022024 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z10921E022024 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z11121E042024 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z11021E032024 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z11121E032024 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z11221E052024 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 8.5Z11121E052024 03
NTG COOL DRY SPORT SPF 30 5 OZ SPRAY22518F252021 07
NTG COOL DRY SPORT SPF 30 5 OZ SPRAY29418F662021 09
NTG COOL DRY SPORT SPF 30 5 OZ SPRAY11619F542022 03
NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY22118F782021 07
NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY22218F742021 07
NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY22318F792021 07
NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY29018F352021 09
NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY29118F512021 09
NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY07119F872022 02
NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY10119F722022 03
NTG COOL DRY SPORT SPF 50 5 OZ SPRAY15619F252022 05
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z29419E012021 09
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z29119E012021 09
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z00320E012021 11
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z00420E012021 12
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z26620E022022 08
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z00320E01R2022 11
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z29419E01R2022 09
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z06421E012024 02
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF50 5Z06321E012024 02
NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY22018F212021 07
NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY28318F832021 09
NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY28418F862021 09
NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY28518F892021 09
NTG COOL DRY SPORT SPF 70 5 OZ SPRAY10119F692022 03
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z26019E012022 08
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z25919E012022 08
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z33719E012022 10
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z33819E012022 10
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z00820E012022 12
NTG COOL DRY SPORT SBS SPRY SPF 70 5Z00920E012022 12
NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z23220E012023 07
NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z23120E012023 07
NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z34220E012023 11
NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z33920E012023 11
NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z01121E012023 12
NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z01221E012023 12
NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z11921E012024 03
NTG COOL DRY SPORT SS BS SPRAY SPF70 5Z11821E012024 03
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY15818F712021 05
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY15918F712021 05
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY16118F092021 05
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY16118F712021 05
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY16218F092021 05
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY26518F702021 08
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY26618F812021 08
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY33918F292021 11
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY34018F172021 11
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY34218F572021 11
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY04519F752022 01
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY04519F602022 01
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY04619F062022 01
NTG ULTRA SHEER SPF 30 5 OZ SPRAY09319F092022 03
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z28219E022021 09
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z33919E052021 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z00720E012021 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z00620E012021 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z00720E022021 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z00820E022021 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z02320E042021 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z02420E052021 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z02720E062021 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z04920E092022 01
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z26720E112022 08
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z28920E122022 09
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z33620E132022 10
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z33720E142022 10
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z33820E142022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z33920E152022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z01821E012022 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z01921E012022 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z04821E022023 01
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z05421E032023 01
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z05321E032023 01
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z09021E042023 02
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z09121E042023 02
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z09721E052023 03
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z09621E052023 03
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z12021E062023 03
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 30 5Z11921E062023 03
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY21018F822021 06
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY24118F732021 07
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY26318F872021 08
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY26418F902021 08
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY33418F132021 10
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY04419F812022 01
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY09219F852022 03
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY09319F302022 03
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY15719F832022 05
NTG ULTRA SHEER SPF 45 5 OZ SPRAY15819F182022 05
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z29119E032021 09
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z29019E032021 09
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z35319E062021 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z02820E012021 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z26720E032022 08
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z26820E032022 08
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z29420E052022 09
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z29320E052022 09
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z31720E062022 10
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z31620E062022 10
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z34320E102022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z34420E102022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z01921E022022 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z02021E022022 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z04121E032023 01
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z04021E032023 01
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 45 5Z09521E042023 03
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY15618F882021 05
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY15718F882021 05
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY21918F852021 07
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY23918F822021 07
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY24018F852021 07
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY26118F822021 08
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY26218F832021 08
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY26318F862021 08
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY32318F632021 10
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY03819F872021 11
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY03819F912022 01
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY03919F922022 01
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY04019F902022 01
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY08219F942022 02
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY08519F972022 02
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY08719F302022 02
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY09119F332022 02
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY12819F772022 04
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY12919F832022 04
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY13019F842022 04
NTG ULTRA SHEER SPF 70 5 OZ SPRAY13319F612022 04
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z26119E012022 08
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z26219E012022 08
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z31619E012022 10
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z31519E012022 10
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z34719E012022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z34819E012022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z34919E022022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z34819E022022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z00220E032022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z00320E032022 11
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z02220E012022 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z02320E012022 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z02920E022022 12
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z03520E012023 01
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z07020E012023 02
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z06920E012023 02
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z12720E012023 04
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z12820E012023 04
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z14020E022023 04
NTG ULTRA SHEER BM SS SPRAY SPF 70 5Z14120E022023 04
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z23020E012022 07
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z23120E012022 07
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z27620E012022 08
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z27520E012022 08
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z27920E022022 09
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z28020E022022 09
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z28620E032022 09
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z28320E032022 09
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z28220E032022 09
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z32820E012022 10
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z32920E012022 10
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z32920E022022 10
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z33020E022022 10
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z34520E012022 11
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z35120E022022 11
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z02221E012022 12
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z02121E012022 12
NTG ULTRA SHER BDYMIST SS SPRY SPF70 5Z03321E022022 12
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NTG COOL DRY SPORT SBS SPR SPF 50 5.5 OZ0991E012024 03
NTG COOL DRY SPORT SBS SPR SPF 50 5.5 OZ0981E012024 03
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NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z06921E062024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z06921E042024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z06821E042024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07021E072024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07021E082024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07121E102024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07121E092024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07421E112024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07121E112024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07421E122024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07421E132024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z07521E132024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z08121E142024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z08221E142024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z08221E152024 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF60+ 8.5Z08321E152024 02
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK12120E102022 03
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK12220E102022 03
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK26520E132022 09
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK29420E142023 09
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK29520E142023 09
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK31820E152023 10
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK10321E012024 03
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK15221E012024 05
NTG ULTR SHEER SPRY SPF100+ 3-5 Z ECMSPK15321E012024 05
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ1798E012020 05
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3058E032020 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3068E032020 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3198E012020 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3208E012020 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3318E042020 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3328E052020 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3318E052020 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3348E062020 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ3338E062020 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ0059E022020 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ0189E032020 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ0609E022021 01
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ0609E032021 01
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ1519E012021 04
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ1509E012021 04
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5OZ1899E012021 06
NTG BEACH DEFENSE SPRAY SPF 30 6.5OZ USA00619F092021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z16619E012021 05
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z27419E032021 08
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z27519E042021 08
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z35419E092021 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z36019E102021 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z00320E012021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z00620E012021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z36019E10R2022 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z00620E01R2022 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z16619E01R2022 05
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z29020E132023 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z28920E132023 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z35419E09R2022 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z30120E142022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z31520E152023 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z33720E192023 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z33820E202023 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z00521E012023 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z00621E022023 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z02221E042023 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z02221E032023 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF30 6.5Z02121E032023 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1918E012021 06
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1928E012021 06
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ2158E012021 07
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ2148E012021 07
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3188E022021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3178E022021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3178E012021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3188E032021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3198E052021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3188E042021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3198E042021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3248E062021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3248E072021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3258E082021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3258E092021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3308E112021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3308E102021 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3538E012021 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3548E032021 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ3548E022021 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0179E022021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0189E022021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0499E122022 01
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0499E132022 01
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0499E142022 01
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0479E122022 01
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0669E032022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0669E022022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0659E012022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0669E012022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0719E102022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0849E112022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0859E132022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0859E122022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0849E122022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0929E012022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ0929E212022 02
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1029E042022 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1019E042022 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1129E102022 03
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1279E012022 04
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1289E012022 04
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1289E022022 04
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1769E012022 05
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1779E012022 05
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5OZ1789E022022 05
NTG BEACH DEFENSE SPRAY SPF 70 6.5OZ USA00419F062021 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z28019E012022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z29719E022022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z29819E032022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z29819E042022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z30119E042022 09
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z32419E012022 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z32319E012022 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z32519E022022 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z32419E022022 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z32619E032022 10
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z33919E012022 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z34719E022022 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z34819E022022 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z34919E032022 11
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z00720E012022 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z00820E022022 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z02820E032022 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z02920E042022 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z02920E032022 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z03020E052022 12
NTG BCHDEFWTR SUNPROTECTSPRY SPF70 6.5Z05220E012023 01
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z22720E012023 07
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z28120E012023 09
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z29320E032023 09
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z29320E022023 09
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z29720E042023 09
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z30920E012023 10
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z31020E022023 10
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z31020E032023 10
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z30920E022023 10
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z31120E042023 10
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35020E012023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z34920E012023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35020E022023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35120E022023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35220E042023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35220E032023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35120E032023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35320E062023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35620E062023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35620E052023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z35720E052023 11
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z00721E012023 12
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z02621E022023 12
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z02721E032023 12
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z02621E032023 12
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z03521E012024 01
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z03621E022024 01
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z03521E022024 01
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z04621E032024 01
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z06021E042024 01
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z06021E012024 01
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z06121E012024 01
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z12521E012024 04
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z12621E022024 04
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z14521E032024 04
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z14421E032024 04
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z14521E042024 04
NTG BCHDEF WTR+SUNPROTCTSPRY SPF70 6.5Z14621E042024 04

Cautions Concerning Forward-Looking Statements
This press release contains “forward-looking statements” as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the voluntary recall of specific NEUTROGENA® and AVEENO® aerosol sunscreen products. The reader is cautioned not to rely on these forward-looking statements. These statements are based on current expectations of future events. If underlying assumptions prove inaccurate or known or unknown risks or uncertainties materialize, actual results could vary materially from the expectations and projections of Johnson & Johnson Consumer Inc. and/or Johnson & Johnson. Risks and uncertainties include, but are not limited to: product efficacy or safety concerns resulting in product recalls or regulatory action; significant adverse litigation or government action, including related to product liability claims; uncertainty of commercial success for new and existing products; the ability of the company to successfully execute strategic plans; manufacturing difficulties or delays, internally or within the supply chain; changes to applicable laws and regulations; changes in behavior and spending patterns of purchasers of health care products and services; and increased scrutiny of the health care industry by government agencies. A further list and descriptions of these risks, uncertainties and other factors can be found in Johnson & Johnson’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended January 3, 2021, including in the sections captioned “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” and “Item 1A. Risk Factors,” and in the company’s most recently filed Quarterly Report on Form 10-Q, and the company’s subsequent filings with the Securities and Exchange Commission. Copies of these filings are available online at www.sec.govwww.jnj.comExternal Link Disclaimer or on request from Johnson & Johnson. Neither Johnson & Johnson Consumer Inc. nor Johnson & Johnson undertakes to update any forward-looking statement as a result of new information or future events or developments. The Company expressly disclaims all liability in respect to actions taken or not taken based on any or all the contents of this press release.

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