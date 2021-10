Bayer recalls specific Lotrimin and Tinactin spray products due to the presence of Benzene

The FDA has released the following:

Bayer is voluntarily recalling all unexpired Lotrimin® AF and Tinactin® spray products with lot numbers beginning with TN, CV or NAA, distributed between September 2018 to September 2021, to the consumer level due to the presence of benzene in some samples of the products. Benzene is not an ingredient in any of Bayer Consumer Health products. It is important to note that Bayer’s decision to voluntarily recall these products is a precautionary measure and that the levels detected are not expected to cause adverse health consequences in consumers.

Risk Statement: Benzene is classified as a human carcinogen. Exposure to benzene can occur by inhalation, orally, and through the skin. Depending on duration and level of exposure, it can result in cancers including leukemia, and blood cancer of the bone marrow and blood disorders which can be life-threatening. Benzene is found in the environment from natural sources and human activity. Humans around the world are exposed to it from multiple sources and pathways, including inhalation, through the skin, and orally. To date, Bayer has no known reports of adverse events related to this recall.

The affected Lotrimin® and Tinactin® spray products are over the counter antifungal products, sold individually or in combo packs. The impacted products are:

Lotrimin® Anti-Fungal (AF) Athlete’s Foot Powder Spray

Lotrimin® Anti-Fungal Jock Itch (AFJI) Athlete’s Foot Powder Spray

Lotrimin® Anti-Fungal (AF) Athlete’s Foot Deodorant Powder Spray

Lotrimin® AF Athlete’s Foot Liquid Spray

Lotrimin® AF Athlete’s Foot Daily Prevention Deodorant Powder Spray

Tinactin® Jock Itch (JI) Powder Spray

Tinactin® Athlete’s Foot Deodorant Powder Spray

Tinactin® Athlete’s Foot Powder Spray

Tinactin® Athlete’s Foot Liquid Spray

Product images and information on which lot numbers fall under this recall are available at: https://livewell.bayer.com/document/2011

LOTRIMIN® Product Name Lot Expiration LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK CV018TV 11/30/2021 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK CV01A71 1/31/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK CV01BEP 3/31/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK CV01CK4 4/30/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK CV01D6W 5/31/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK CV01EV0 7/31/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN0004J 9/30/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN001AE 11/30/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN0023G 12/31/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN003C3 1/31/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN003C4 2/28/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN003HT 3/31/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN003CW 4/30/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN0045J 6/30/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN0040C 7/31/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN004BU 8/31/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN006MB 9/30/2022 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN006TC 1/31/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN007TG 3/31/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN008CZ 4/30/2023 LOTRIMIN AF JI SPRAY POWDER 133G 36PK TN008CY 4/30/2023 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN000TR 10/31/2021 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN0011B 11/30/2021 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN003CC 2/28/2022 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN003CD 2/28/2022 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN0040B 5/31/2022 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN0041U 6/30/2022 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN004BK 8/31/2022 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN005P3 10/31/2022 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN006AP 1/31/2023 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN006MC 1/31/2023 LOTRIMIN LIQUID SPRAY 133G (4.6OZ) TN006TB 4/30/2023 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK CV017D9 10/31/2021 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK CV01940 11/30/2021 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK CV01AP2 2/28/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK CV01CD9 4/30/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK CV01D9T 6/30/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK CV01DZ3 6/30/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK CV01EPP 7/31/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN000TT 10/31/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN003CG 1/31/2023 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN003CH 3/31/2023 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN00407 3/31/2023 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN0041V 6/30/2023 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN0056W 7/31/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN005P4 8/31/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN006MJ 9/30/2022 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN006TD 3/31/2023 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN008CV 4/30/2023 LOTRIMIN AF POWDER SPRAY 133G 36PK TN008CW 5/31/2023 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN00082 9/30/2021 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN000TU 10/31/2021 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN000TV 10/31/2021 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN00236 1/31/2022 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN003C8 2/28/2022 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN003C9 3/31/2022 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN003GS 4/30/2022 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN0041W 6/30/2022 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN006W8 8/31/2022 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN005P5 9/30/2022 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN006MZ 2/28/2023 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN008D3 5/31/2023 LOTRIMIN AF DEO POWDER SPRAY 133G 36PC TN009K7 5/31/2023 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 160g TN0023C 1/31/2022 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 160g TN0023D 2/28/2022 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 160g TN003C7 4/30/2022 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 160g TN004BX 6/30/2022 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 160g TN00570 7/31/2022 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 160g TN0056Z 8/31/2022 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 160g TN005KJ 8/31/2022 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 133g TN005K4 4/30/2022 Lotrimin Daily Prev Deo Pwdr Spray 133g TN005K8 6/30/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) CV01940 11/30/2021 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) CV01940A 11/30/2021 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) CV01AP2 2/28/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) CV01D9T 6/30/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) CV01D9TA 6/30/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) CV01DZ3 6/30/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) CV01EPP 7/31/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN005P4 8/31/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN000TT 10/31/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN000TTA 10/31/2022 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN003CG 1/31/2023 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN003CH 3/31/2023 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN003CHA 3/31/2023 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN00407 3/31/2023 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN006TD 3/31/2023 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN006TDB 3/31/2023 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN00407A 3/31/2023 Lotrimin AF Powder Spray 133g (3 Pack) TN0041V 3/31/2023 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN000TR 10/31/2021 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN0011B 11/30/2021 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN0011BA 11/30/2021 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN003CD 2/28/2022 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN003CDA 2/28/2022 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN003CDB 2/28/2022 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN0040BA 5/31/2022 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN0040BV 5/31/2022 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN0041U 6/30/2022 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN004BK 8/31/2022 Lotrimin AF Liquid Spray 133g (3 Pack) TN006MC 1/31/2023 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN0023C 1/31/2022 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN003C7 4/30/2022 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN0023DV 2/28/2022 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN0023DAV 2/28/2022 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN0023DBV 2/28/2022 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN0023DC 2/28/2022 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN005KJ 8/31/2022 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN005KJA 8/31/2022 LOTRIMIN DAILY PREV DEO POWDER SPRAY 3PK TN005KJB 8/31/2022 RETAIL ONLY LOTRIMIN PREV SPRAY+ULTRA AF CRM ECOM PK NAA8997 1/31/2022 LOTRIMIN PREV SPRAY+ULTRA AF CRM ECOM PK NAA8EK8 2/28/2022 LOTRIMIN PREV SPRAY+ULTRA AF CRM ECOM PK NAA9E18 8/31/2022 LOTRIMIN PREV SPRAY+ULTRA AF CRM ECOM PK NAA9LFP 8/31/2022 LOTRIMIN PREV SPRAY+ULTRA AF CRM ECOM PK NAA9T53 8/31/2022 LOTRIMIN PREV SPRAY+ULTRA AF CRM ECOM PK NAA5RW 8/31/2022 TINACTIN® Product Name Lot Expiration TINACTIN JI SPRAY 133G CV015YU 10/31/2021 TINACTIN JI SPRAY 133G TN00086 10/31/2022 TINACTIN JI SPRAY 133G TN00273 12/31/2022 TINACTIN JI SPRAY 133G TN005RW 5/31/2023 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G CV015YS 9/30/2021 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G CV015YT 10/31/2021 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G CV01AE7 2/28/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G CV01CY2 4/30/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G CV01E6P 8/31/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G TN00085 10/31/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G TN001EK 10/31/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G TN001ZV 12/31/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G TN00274 12/31/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G TN003CU 1/31/2023 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G TN003CV 3/31/2023 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G TN0047H 4/30/2023 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133G TN0047R 5/31/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV016TH 10/31/2021 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV016TJ 10/31/2021 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV017D8 10/31/2021 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV017D7 10/31/2021 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV017XS 11/30/2021 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV0180B 12/31/2021 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01980 12/31/2021 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV019DS 12/31/2021 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01A72 1/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01A73 1/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01AE6 1/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01AUA 2/28/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01B1E 2/28/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01BNE 3/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01BVU 3/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01CT6 4/30/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01CY1 4/30/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01D2G 5/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01DRX 6/30/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01DRY 6/30/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01E2T 6/30/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01E2W 7/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01E2X 7/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01E2U 7/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) CV01E2V 8/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN001V6 11/30/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN00243 12/31/2022 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN0024B 1/31/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN0024C 1/31/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN003C5 1/31/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN0024D 1/31/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN0024E 1/31/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN003C6 1/31/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN00408 4/30/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN00409 4/30/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN0047J 4/30/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN0047K 4/30/2023 TINACTIN AF LIQUID SPRAY 150G (CLD) TN0040A 4/30/2022 TINACTIN AF DEODORANT POWDER SPRAY 133G TN004BW 7/31/2022 TINACTIN AF DEODORANT POWDER SPRAY 133g TN00678 8/31/2022 TINACTIN AF DEODORANT POWDER SPRAY 133g TN00679 9/30/2022 TINACTIN AF DEODORANT POWDER SPRAY 133g TN0067A 2/28/2023 TINACTIN AF DEODORANT POWDER SPRAY 133g TN008CU 4/30/2023 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133g TN0067B 9/30/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133g TN006AT 12/31/2022 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133g TN006TA 2/28/2023 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133g TN008CT 3/31/2023 TINACTIN AF POWDER SPRAY 133g TN007TJ 3/31/2023 TINACTIN JI POWDER SPRAY 133g TN008M0 4/30/2023 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN0060U 7/31/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN0060V 7/31/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN0060W 7/31/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN0060X 9/30/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN0060Y 9/30/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN0060Z 9/30/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN006CJ 9/30/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN006CK 9/30/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN006CM 9/30/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN00610 9/30/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN006MX 10/31/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN006YW 10/31/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN006MY 12/31/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN006YX 12/31/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN006YY 12/31/2022 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN007EN 2/28/2023 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN007EP 2/28/2023 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN007ER 2/28/2023 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN00BKV 3/31/2023 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN008D1 3/31/2023 TINACTIN LIQUID SPRAY 150g TN008D2 3/31/2023 Tinactin AF Powder Spray 133g $1 IRC CV01E6PV 8/31/2022 Tinactin AF Powder Spray 133g $1 IRC CV01E6PD 8/31/2022 Tinactin AF Powder Spray 133g $1 IRC CV01E6PC 8/31/2022 Tinactin AF Powder Spray 133g $1 IRC CV01E6PBV 8/31/2022 Tinactin AF Powder Spray 133g $1 IRC CV01E6PAV 8/31/2022 Tinactin AF Liquid Spray 150g $1 IRC CV01DRX 6/30/2022 Tinactin AF Liquid Spray 150g $1 IRC CV01DRY 6/30/2022 Tinactin AF Liquid Spray 150g $1 IRC CV01E2T 6/30/2022

There are no issues of concern with Lotrimin®/Tinactin® creams, including Lotrimin® Ultra, or any other Bayer products.

The recalled products are all packaged in aerosol spray cans. The products were distributed in the U.S., Puerto Rico, Canada and Mexico through a variety of retail channels.

Bayer is also notifying its distributors and retailers by letter and is arranging for returns of all voluntarily recalled products. Consumers may request a refund by visiting www.lotrimin.com or www.tinactin.com, and may contact Bayer with questions by calling 1-866-360-3266, Monday-Friday between the hours of 8 a.m. and 8 p.m. Eastern Time. A photo of the product will be required to receive a refund. After taking your photo and completing the refund process, please discard the product appropriately. Consumers who have the products that are being recalled should stop using. Consumers should contact their physician or healthcare provider if they have any questions, concerns or have experienced any problems related to using these aerosol antifungal products.

Adverse reactions or quality problems experienced with the use of this product may be reported to the FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting program either online, by regular mail or by fax.

Complete and submit the report Online

Regular Mail or Fax: Download form or call 1- 800-332-1088 to request a reporting form, then complete and return to the address on the pre-addressed form, or submit by fax to 1-800-FDA-0178

This recall is being conducted with the knowledge of the U.S. Food and Drug Administration.