The weather was perfect for the return of the 51st Chicago Pride Parade on Sunday, June 26. WGN Radio and Jewel-Osco partnered together to “Fuel Your Pride” with a vintage truck provided by Speakeasy Customs & Classics and rainbow wristbands as handouts to the spectators.

Take a look at the photos from the day:

Group photo with WGN Radio and Jewel Osco (S. Tieman/WGN Radio)

WGN Radio Pride Parade walkers (S. Tieman/WGN Radio)

Our vintage car was courtesy of Speakeasy Customs & Classics in Broadview. (S. Tieman/WGN Radio)

What a sweet ride! (S. Tieman/WGN Radio)

From the newsroom: Steve Bertrand, Steve Grzanich and Don Kleppin (S. Tieman/WGN Radio)

WGN Radio’s Amy Guth and Sara Tieman (A. Guth)

WGN Radio’s Wendy Listick and her daughter Brooklyn (S. Tieman/WGN Radio)

Fuel Your Pride (S. Tieman/WGN Radio)

Steve Grzanich (S. Tieman/WGN Radio)

You Matter. (S. Tieman/WGN Radio)

Bertrand family (S. Tieman/WGN Radio)

Sign in the crowd. (S. Tieman/WGN Radio)

Rainbow-colored Jewel-Osco wristbands as crowd handouts (S. Tieman/WGN Radio)

Fuel Your Pride (S. Tieman/WGN Radio)

Brooklyn passes out Jewel wristbands to the crowd (S. Tieman/ WGN Radio)

Walking along the route (S. Tieman/WGN Radio)

High-fives all around! (S. Tieman/WGN Radio)

Steve Grzanich and Amy Guth (S. Tieman/WGN Radio)

Along the route (S. Tieman/WGN Radio)

Don Kleppin and Amy Guth (S. Tieman/WGN Radio)

Along the route. (S. Tieman/WGN Radio)

Walking down the route (S. Tieman/WGN Radio)

WGN Radio producer Breandan Rook (S. Tieman/WGN Radio)

On the parade route (S. Tieman/WGN Radio)

Brooklyn carries the Pride flag (S. Tieman/WGN Radio)

Along the parade route. (S. Tieman/WGN Radio)

WGN Radio and Jewel-Osco fueling your pride together. (S. Tieman/WGN Radio)

Steve Grzanich passes out wristbands to the crowd. (S. Tieman/WGN Radio)

Vintage truck from Speakeasy Customs & Classics (S. Tieman/WGN Radio)