To celebrate Pride Month, we’ve partnered with Get Growing Foundation’s Plant Truck Chicago to pass out “Love Grows” seed packets at select pop-ups, sponsored by Jewel-Osco.

These are the photos from the first pop-up at Pioneer Court. See us again at the Logan Square Farmers Market on Sunday, June 27, 10am to 3pm.

‘Love Grows’ seed packet (S. Tieman/WGN)

Get Growing Foundation’s Plant Truck Chicago pop-up (S. Tieman/WGN)

Lots of ‘Love Grows’ seed packets for Pride! (S. Tieman/WGN)

Purchases from Plant Truck Chicago support Get Growing Foundation’s mission (S. Tieman/WGN)

Plant Truck Chicago also offers workshops, like this make your own terrarium (S. Tieman/WGN)

Pioneer court, just off Michigan Avenue (S. Tieman/WGN)

Lovely sunny day on Pioneer Court (S. Tieman/WGN)

Lots of plants (S. Tieman/WGN)

Inside Plant Truck Chicago (S. Tieman/WGN)

Our beautiful city (S. Tieman/WGN)

Plant the seed to let love…and plants…grow! (S. Tieman/WGN)