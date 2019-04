× Monday Morning Movie Reviews: “The Curse of La Llorona”, “Teen Spirit”, “Her Smell” and more

It’s the Monday Morning Movie Reviews for the week of April 22nd!

This week, Nick, Erik and Jim review horror flick “The Curse of La Llorona”, rock ‘n roll indies “Teen Spirit” and “Her Smell” and the latest Disney nature documentary, “Penguins”.

To download this or any of Nick’s podcast visit our iTunes page. Like us on Facebook (/nickdshow) and follow us on Twitter (@nickdshow.)