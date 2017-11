× Senator Dick Durbin on Roy Moore

Senator Dick Durbin joins the Roe Conn Show to discuss the recent Roy Moore allegations, the new proposed tax plan and President’s recent trip to Asia.

http://serve.castfire.com/audio/3425432/3425432_2017-11-15-164032.64kmono.mp3?ad_params=zones%3DPreroll%7Cstation_id%3D3785.mp3

