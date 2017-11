× How To Spot & Deal With Toxic Individuals

Author. Marriage and Family Therapist, Shadeen Francis explains how to spot and deal with toxic individuals.

For more information about Shadeen Francis visit: Shadeenfrancis.com

Follow Shadeen on Twitter at: Twitter.com/ShadeenFrancis

http://serve.castfire.com/audio/3423818/3423818_2017-11-12-200818.64kmono.mp3?ad_params=zones%3DPreroll%7Cstation_id%3D5823.mp3

Want to hear more of Mason? Check out: MasonVeraPaine.com for the latest interviews. Like Mason on Facebook at: Facebook.com/MasonVeraPaine and follow her on Twitter at: Twitter.com/MasonVeraPaine