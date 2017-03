× This is History: Desi Arnaz’s Centennial, Carl Sandburg’s ‘Chicago’, ‘Who’s on First’, Walter Cronkite’s Final Newscast

Dave Plier and Dave Schwan discuss Desi Arnaz’s 100th birthday, Carl Sandburg’s 1914 ‘Chicago’ poem, the debut of Abbot and Costello’s ‘Who’s on First’ routine, Dorothy Comiskey sell the White Sox to Bill Veeck in 1959, Walter Cronkite steps down from CBS News in 1981 and more.